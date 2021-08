Mjanmar še vsaj dve leti v primežu vojaške hunte

Yangon, 1. avgusta - Volitve v Mjanmaru bodo izvedene do avgusta 2023, prav tako bodo do takrat odpravljene izredne razmere, je danes povedal vodja mjanmarske hunte Min Aung Hlaing. To pomeni, da bo država še skoraj dve leti v primežu vojske. Prvotna napoved, ki jo je vojska podala po državnem udaru pred natanko pol leta, je sicer predvidevala enoletno obdobje.