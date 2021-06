Zaradi spopadov na vzhodu Mjanmara 100.000 razseljenih

Yangon, 8. junija - Zaradi novih spopadov med mjanmarsko vojsko in uporniškimi skupinami na vzhodu države je z domov zbežalo okoli 100.000 ljudi, so danes sporočili Združeni narodi. Spopadi so izbruhnili v skupnostih, kjer so varnostne sile ostro zatrle proteste proti vojaški hunti in kjer so se domačini organizirali v "obrambne sile".