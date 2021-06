Suu Kyijevi soočena z najresnejšimi obtožbami doslej

Naypyitaw/Yangon, 10. junija - Vojaška hunta, ki je pred meseci prevzela oblast v Mjanmaru, je odstavljeno civilno voditeljico Aung San Suu Kyi obtožila korupcije. Očitajo ji jemanje podkupnin, in sicer sedemkrat v zlatu ter 600.000 dolarjev v gotovini. Če bo spoznana za krivo, ji grozi do 15 let zapora. Proti Suu Kyijevi je bilo sicer vloženih že šest drugih obtožnic.