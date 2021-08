V številnih mestih na ulice nasprotniki zajezitvenih ukrepov

Pariz/Rim/Berlin/Locarno/Tel Aviv, 1. avgusta - V več evropskih mestih, pa tudi v Izraelu, so v soboto potekali množični protesti nasprotnikov cepljenja proti covidu-19 in strožjih zajezitvenih ukrepov, za katere se spričo ponovnega naraščanja okužb z novim koronavirusom, predvsem zaradi različice delta, odloča vse več držav. V Nemčiji so oblasti proteste prepovedale.