Primorske novice o turistični Kobilarni Lipica (31. 7.)

Koper, 30. julija - Marica Uršič Zupan v komentarju Lipica v iskanju ravnovesja piše o izzivih, s katerimi se je srečevala Kobilarna Lipica vse od njenega nastanka. Pravi, da je bila sredi 60. let prejšnjega stoletja Lipica obubožana, z le 59 konji. Njena podoba se je takrat spremenila, konji so postali služabniki turizma, vstop v Lipico pa so dovolili še igralnici.