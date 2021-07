Večer o izzivih slovenskih podjetnikov (31. 7.)

Maribor, 30. julija - Darja Lukman Žunec v komentarju Pogum in zamisli piše o pomenu občinskih in državnih spodbud za razmah podjetništva, tako na družinskih kmetijah kot v družinskih podjetjih, ki so koristne le, če so pravočasne, smiselne in ne dajejo zanke okoli vratu bodočim generacijam. Pravi, da podjetniki kljub pomoči potrebujejo pogum, znanje in ustvarjalnost.