Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (30. 7.)

Ljubljana, 30. julija - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o najvišjem številu okužb s covidom-19 od začetka poletja. Poročale so tudi o opominu Evropske komisije, izrečenemu Sloveniji glede prenosa dveh direktiv v zakonodajo in o ponovni vzpostavitvi mešanih italijansko-slovenskih policijskih patrulj za nadzor skupne meje in preprečevanje ilegalnih migracij.