V Nemčiji po novem testiranje vseh potnikov, tudi cepljenih

Berlin, 30. julija - Od nedelje naprej se bodo morali na novi koronavirus testirati vsi, ki vstopajo v Nemčijo iz tujine in niso v celoti cepljeni proti covidu-19 ali so ga preboleli. Že zdaj to velja za potnike, ki prispejo v Nemčijo z letalom, odslej pa bo tudi za tiste, ki se pripeljejo po cesti ali železnici.