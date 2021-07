V Slovenijo odslej tudi s testi na koronavirus iz BiH

Ljubljana, 30. julija - V Slovenijo je od danes mogoče vstopiti tudi s PCR in hitrimi antigenskimi testi na koronavirus, ki so bili opravljeni v Bosni in Hercegovini. Vlada je to možnost sprejela v sredo, po četrtkovi objavi v uradnem listu pa je odločitev začela veljati z današnjim dnem. Odločitev bo veljala najmanj do 8. avgusta.