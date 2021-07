V občinah Kočevje, Osilnica in Kostel želijo s terenskim cepljenjem doseči vsako naselje

Kočevje, 27. julija - Na območju Zdravstvenega doma Kočevje oz. občin Kočevje, Osilnica in Kostel je njegova mobilna ekipa danes začela terensko cepljenje proti covidu-19, s katerim želijo do vključno sobote obiskati vse tamkajšnje vasi in druga naselja. Danes so cepili na Kočevskem, je za STA povedal pomočnik direktorice Zdravstvenega doma Kočevje Primož Velikonja.