Izpolnjevanje pogoja PCT bodo morali od ponedeljka preverjati tudi gostinci

Ljubljana, 23. julija - Vlada je danes na dopisni seji sprejela odlok, s katerim je določila, da morajo ponudniki blaga in storitev preverjati izpolnjevanje pogoja PCT za potrošnike pred vstopom gostinske lokale, igralnice in nastanitvene obrate. Odlok stopi v veljavo v ponedeljek, veljal bo do vključno 1. avgusta.