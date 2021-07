V Italiji protesti proti covidnemu potrdilu

Torino/Rim, 23. julija - V Italiji bo od 6. avgusta za vstop v restavracije in na množične dogodke obvezno covidno potrdilo. Približno 2000 nasprotnikov covidnega potrdila se je v četrtek zvečer zbralo v italijanskem mestu Torino in nasprotovalo strožjim pravilom za vstop v restavracije in bare, poroča nemška tiskovna agencija dpa.