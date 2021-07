Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (22. 7.)

Ljubljana, 22. julija - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o stanju novega koronavirusa v Sloveniji in o tem, da so epidemiologi zaskrbljeni zaradi naraščanja števila okužb. Poročale so tudi o tem, da je vlada med izjeme za vstop v Slovenijo brez karantene in brez pogoja preboleli, cepljeni in testirani dodala čezmejne delovne migrante.