Večer o olimpijskih igrah (23. 7.)

Maribor, 22. julija - Uroš Gramc v komentarju Lanski letos piše o olimpijskih igrah. Dvaintridesete olimpijske igre moderne dobe bodo posebne v več pogledih. Čez desetletja bo morda še kdo pomislil, da danes ni nič narobe in je šlo vse po časovnici, ker so tako v olimpijski kot v nogometni družini sprejeli bizarno odločitev in pri OI ter Euru obdržali letnico 2020.