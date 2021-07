Delo o olimpijskih igrah (23. 7.)

Ljubljana, 22. julija - Eduardo Brozovič v komentarju V Tokiu hitreje, višje, močneje in - skupaj piše o olimpijskih igrah. Izgube so utrpeli predvsem tekmovalci, za starejše pa so OI morda prišle leto dni prepozno. Nekateri so obtičali v karanteni, v kaotičnih časih pa je imela večina različne možnosti za pripravo, kar jih postavlja v neenakopraven položaj, piše avtor.