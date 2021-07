Vlada med izjeme za vstop v Slovenijo dodala čezmejne delovne migrante

Ljubljana, 22. julija - Vlada je med izjeme za vstop v Slovenijo brez karantene in brez pogoja preboleli, cepljeni in testirani (PCT) dodala tudi čezmejne delovne migrante, ki živijo največ deset kilometrov zračne razdalje od državne meje. Drugih sprememb pri pogojih za prehajanje meje ni, so sporočili po seji vlade.