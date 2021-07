Džakarta, 22. julija - V Indoneziji so danes zabeležili rekordno število smrtnih žrtev zaradi novega koronavirusa. V zadnjih 24 urah so zabeležili 1449 primerov smrti, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Do zdaj so v državi zabeležili že več kot tri milijone primerov okužb z virusom.