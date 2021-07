V Mariboru sredi investicijskega cikla v športno infrastrukturo

Maribor, 22. julija - Mariborska občina je sredi pomembnih investicij v javno športno infrastrukturo, ki sta jih predstavila župan Saša Arsenovič in podžupan Samo Peter Medved. Med večjimi sta omenila skoraj končano ureditev okolice Ljudskega vrta in košarkarsko igrišče Gorana Dragića, dela na srednjem bazenu v Pristanu in skorajšnji začetek obnove Dvorane Tabor.