V mariborski Langerjevi vili v prihodnje sedež mestne četrti

Maribor, 1. novembra - Langerjevo vilo, ki jo je dobila v last po sklenjeni menjalni pogodbi s podjetjem Terme Maribor, namerava mariborska občina temeljito prenoviti in v njej urediti sedež mestne četrti Koroška vrata. V sklopu obnove bodo uredili tudi okolico vile in stadiona Ljudski vrt.