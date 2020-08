Obnova zahodne tribune Ljudskega vrta teče po načrtih

Maribor, 8. avgusta - Dela na zahodni tribuni stadiona Ljudski vrt v Mariboru, na katero so se na začetku poletja naselili delovni stroji, tečejo s polno paro. Delavci so odstranili vso staro opremo, med drugim tudi sedeže s tribune, in utrjujejo konstrukcijo. Še vedno velja, da bo t. i. stara tribuna z znamenitim lokom obnovljena do prihodnjega poletja.