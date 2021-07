V Hiši kulture pregledna razstava sedemletnega grafičnega projekta

Pivka, 22. julija - Hiša kulture v Pivki zaključuje sezono 2020/21 z razstavo del, ki so nastala med sedemletnim projektom. Ta je potekal med letoma 2015 in 2021 in se ukvarjal z aktualnimi globalnimi družbenimi problemi v lokalnem okolju. V projektu PIVKA 45°40'49.63''N 14°11'46.98''E je sodelovalo 29 umetnic in umetnikov, ki so ustvarili 62 grafik.