Belina Belega sladoleda na razstavi v pivški Hiši kulture

Pivka, 2. februarja - V Hiši kulture v Pivki so v petek zvečer odprli razstavo Snow White umetniškega tandema Beli sladoled, ki ga sestavljata slikarja Miha Perne in Leon Zuodar. Razstava, ki prekipeva od beline in ki je bila narejena prav za pivško galerijo, bo na ogled do 22. februarja.