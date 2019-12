V Pivki razstavlja kiparka Tejka Pezdirc

Pivka, 6. decembra - V Hiši kulture v Pivki bodo nocoj odprli razstavo kiparke Tejke Pezdirc z naslovom Erozija prehoda, ki se, kot so zapisali v galeriji, prek kosti kot osrednjega motiva dotika "temeljnih bivanjskih vprašanj, kot so minevanje, nastajanje, prehajanje, in s tem povezanega nelagodja kot primarnega človekovega občutja". Na ogled bo do 27. decembra.