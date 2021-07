Delta različico doslej potrdili v 124 državah

Ženeva, 21. julija - Bolj nalezljivo delta različico novega koronavirusa, ki so jo najprej potrdili v Indiji, so po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) doslej potrdili v 124 državah, to je v 13 več kot prejšnji teden. Delta različica naj bi v prihodnjih mesecih postala prevladujoči sev virusa, je danes sporočila WHO.