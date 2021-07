Vedno več evropskih držav začasno ustavlja izgone v Afganistan

Oslo, 21. julija - Norveška se je danes pridružila nekaterim evropskim državam, ki so začasno ustavile izgone v Afganistan. Doslej sta se za to že odločili Švedska in Finska. Kot so danes pojasnili v Oslu, je razlog v razmahu konflikta s talibani v deželi pod Hindukušem ter poslabšanju varnostnih in humanitarnih razmer v državi.