Del opozicije po izvolitvi Andrijaniča za ministra oster do vlade in zlasti do DeSUS

Ljubljana, 16. julija - Del opozicije po izvolitvi Marka Borisa Andrijaniča za ministra opozarja na šibkost koalicije, ostri pa so zlasti do DeSUS. Po oceni predsednice SD Tanje Fajon se je pokazalo, da bo DeSUS še naprej podpiral vlado. Da se je pokazal kot del koalicije, menijo tudi v LMŠ in SAB. Poslanec Levice Luka Mesec pa izvolitev vidi kot marketinško potezo vlade.