Poslanci začeli počitnice, zasedanja predvidoma spet septembra

Ljubljana, 17. julija - Poslanci so po daljši redni seji in petkovi izredni seji, na kateri so med drugim imenovali ministra za digitalno preobrazbo, odšli na poletni oddih. Do septembra praviloma ne bodo zasedali. Parlamentarne počitnice, ko ni rednih zasedanj DZ in delovnih teles, namreč po poslovniku DZ potekajo od vključno 16. julija do 31. avgusta.