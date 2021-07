Dostop do digitalnega covidnega potrdila tudi prek mobilne aplikacije

Ljubljana, 20. julija - Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je v petek izdal aplikacijo zVem, ki omogoča hranjenje in prikazovanje digitalnega covidnega potrdila v mobilnem telefonu. Do danes so zabeležili 11.841 aktivacij v prijavnem delu aplikacije, so za STA pojasnili na NIJZ.