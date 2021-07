Na Hrvaškem ustavili tovornjak s 128 migranti, registriran v Sloveniji

Zagreb, 20. julija - Hrvaška policija je kazensko ovadila tri državljane Bosne in Hercegovine zaradi suma tihotapljenja ljudi. Kazenske ovadbe sledijo, potem ko so hrvaški policisti prejšnjo soboto v bližini Gospića v Liki ustavili tovornjak s slovensko registracijo, v katerem je bilo 128 ljudi, večinoma državljani Bangladeša in Pakistana.