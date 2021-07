Kanada 9. avgusta odpira meje za cepljene Američane

Ottawa, 20. julija - Kanadska vlada se je v ponedeljek odločila, da bo 9. avgusta odprla meje za ameriške državljane in tiste z dovoljenjem za delo in bivanje v ZDA, če so cepljeni proti covidu-19. Za druge države bo Kanada meje odprla šele 7. septembra, ob pogoju, če bo pandemija covida-19 ostala pod nadzorom.