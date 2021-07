Grške oblasti na Mikonosu uvedle policijsko uro

Atene, 17. julija - Grške oblasti so danes zaradi zaskrbljujočega porasta novih okužb na med turisti priljubljenem otoku Mikonos uvedle policijsko uro in več drugih omejitev. Med drugim so prepovedale predvajanje glasbe v restavracijah, barih in nočnih klubih, poroča francoska tiskovna agencija AFP.