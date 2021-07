Biden: Širjenje dezinformacij o covidu na družbenih omrežjih ubija ljudi

Washington, 17. julija - Ameriški predsednik Joe Biden je v petek opozoril, da širjenje dezinformacij o pandemiji covida-19 in cepivih na družbenih omrežjih "ubija ljudi". Iz Bele hiše pa so opozorili, da bi moral Facebook hitreje brisati objave, ki širijo dezinformacije. Facebook je kritiko zavrnil in poudaril, da pomaga reševati življenja.