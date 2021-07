V zadnjih pregledanih vzorcih, tudi udeležencev maturantskih izletov v Španiji, v 89 odstotkih potrdili različico delta

Ljubljana, 16. julija - V Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) so analizirali vzorce, pri katerih so od 5. do 11. julija potrdili okužbo z novim koronavirusom, med njimi gre tudi za vzorce udeležencev maturantskega izleta v Španiji. Različico delta so potrdili v 89 odstotkih vzorcev, od teh je 60 odstotkov v starostni skupini od 17 do 18 let.