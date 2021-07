Steklo koriščenje novih bonov za pomoč gospodarstvu

Ljubljana, 16. julija - Vsem državljanom Slovenije so od danes na voljo novi boni, ki so unovčljivi v dejavnostih turizem, gostinstvo, šport in kultura. Polnoletnim pripada bon v vrednosti 100 evrov in mladoletnim 50 evrov, skupno so vredni 192,2 milijona evrov. Prva rezervacija z novim bonom je bila opravljena nekaj čez polnoč, prvi pa je bil unovčen okoli 6.30 v Kopru.