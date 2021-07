Novi boni v pomoč gospodarstvu pripravljeni na uporabo

Ljubljana, 16. julija - Prebivalcem Slovenije so od danes na voljo novi boni, ki jih je mogoče do konca leta uporabiti v turizmu, gostinstvu, športu in kulturi. Polnoletnim državljanom pripada 100 evrov, mladoletnim pa 50 evrov bonov, ki so evidentirani kot dobroimetje v informacijskem sistemu eDavki.

Vrednost bonov je od danes evidentirana kot dobroimetje v informacijskem sistemu Finančne uprave RS (Furs) eDavki, je razvidno iz vpogleda v sistem. Posamezniki lahko svoje stanje bona spremljajo v mobilni aplikaciji eDavki.

Državljani bodo bon lahko unovčili v turističnih namestitvah, restavracijah in barih, v knjigarnah, muzejih in na koncertih, ob najemu športne opreme in ob obisku športnih klubov, ogledali si bodo lahko razstave, obiskali zabaviščne parke in smučarske centre.

Postopek unovčitve bonov bo zelo podoben unovčitvi lanskih turističnih bonov. Stranka bo ob naročilu storitve izpolnila obrazec in ponudniku predala osebni dokument, ponudnik bo ustrezno vrednost bona rezerviral v Fursovem sistemu. Ko bo storitev izkoriščena, bo vrednost računa unovčena z bona, Furs pa jo bo povrnil ponudniku.

Bone bodo tisti državljani, ki lanskih še niso porabili, lahko tudi kombinirali pri istem ponudniku, seveda za namen, za katerega so bili boni izdani. Skupno so boni sicer vredni 192,2 milijona evrov.

Več podrobnosti bosta minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek in vršilec dolžnosti generalnega direktorja Fursa Ivan Simič predstavila na današnji novinarski konferenci v Ljubljani.

Državljani sicer še niso v celoti izkoristili starih oz. turističnih bonov, za katere je država namenila 345 milijonov evrov. Od začetka unovčevanja, torej od 19. junija lani, jih je bilo do nedelje unovčenih 1.054.378 v skupni vrednosti 149,68 milijona evrov. To pomeni, da je bilo unovčenih 51,5 odstotka vseh bonov in 41,9 odstotka njihove skupne vrednosti.