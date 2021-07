Novi interventni zakon v veljavi, novi boni v kratkem

Ljubljana, 14. julija - Potem ko so poslanci v torek sklenili, da na novi interventni zakon za pomoč ob epidemiji ni mogoče razpisati referenduma, je bil še isti dan objavljen v uradnem listu in od danes velja. Na voljo je tako novih 243,5 milijona evrov pomoči, tokrat namenjene predvsem turizmu in povezanim panogam. V kratkem bodo vsi prebivalci prejeli tudi nove bone.