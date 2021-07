Festival Europa Cantat bo v prilagojeni obliki združil zborovske pevce

Ljubljana, 17. julija - Ljubljana bo za teden dni združila zborovske pevce in ljubitelje tovrstnega petja. Začel se bo vseeuropski festival Europa Cantat, ki je ob trenutnih razmerah zahteval prilagoditev programskih vsebin. V Cankarjevem domu ga bodo nocoj odprli domači in gostujoči izvajalci s prepletom različnih glasbenih stilov ter novih in že znanih skladb.