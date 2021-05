Festival Europa Cantat bo potekal v živo in na spletu

Ljubljana, 28. maja - Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, ki z Evropsko zborovsko zvezo med 17. in 22. julijem v Ljubljani pripravlja festival Europa Cantat, je ob epidemioloških smernicah sklenil, da bo festival potekal z dogodki v živo in na spletu. V živo bodo nastopile domače in mednarodne zasedbe, televizija Europa Cantat pa bo predvajala izobraževalni del.