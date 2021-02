Organizatorji Europa Cantat veseli številnih prijav na festival

Ljubljana, 18. februarja - Organizatorji mednarodnega zborovskega festivala Europa Cantat, letos načrtovanim med 16. in 25. julijem v Ljubljani, so po prejetih prijavah, ki so jih zbirali do 15. februarja, presenečeni nad odzivom. Kot so zapisali, so počaščeni in veseli, da so se udeleženci kljub negotovim časom odločili in prijavili na festival.