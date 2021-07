Ljubljana, 15. julija - Poslanci na današnjem ponovnem glasovanju po izglasovanem vetu državnega sveta z 78 glasovi proti in enim glasom za niso vnovič potrdili novele zakona o nalezljivih boleznih. Proti so glasovali tudi poslanci koalicije, ki so med drugim ocenili, da je nekatere kritike in pomisleke o noveli še smiselno preučiti in pripraviti novo besedilo.