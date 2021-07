Izbruh covida-19 na letalonosilki britanske mornarice

London, 14. julija - Na letalonosilki britanske kraljeve mornarice so potrdili večji izbruh covida-19. Gre za ladjo, ki je sredi 28-tedenske turneje posebne udarne skupine, v kateri so med drugim tudi ameriški rušilec ter deset lovskih bombnikov F-35B. Obiskali naj bi okoli 40 držav po vsem svetu, trenutno pa so v indo-pacifiški regiji.