Ljubljanski cepilni center od ponedeljka na Metelkovi ulici 9

Ljubljana, 13. julija - Ljubljanski cepilni center bo od ponedeljka cepljenje proti covidu-19 do nadaljnjega izvajal na lokaciji Zdravstvenega doma Ljubljana Center na Metelkovi ulici 9, in ne več na Gospodarskem razstavišču. Hitro antigensko testiranje za zaposlene v vzgoji in izobraževanju pa se seli na lokacijo vstopne točke za odvzem brisov na parkirišču ob Metelkovi.