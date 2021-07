Izrael začel najbolj ranljive cepiti s tretjim odmerkom

Jeruzalem, 12. julija - V Izraelu so danes začeli cepiti s tretjim odmerkom cepiva proti covidu-19 podjetij Pfizer in BioNTech. Zaenkrat s tem odmerkom cepijo bolnike, katerih imunski sistem je oslabljen. Za ta korak so se odločili spričo ponovnega naraščanja novih okužb z novim koronavirusom.