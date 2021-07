Med dolenjskimi dijaki po vrniti z izleta v Španiji do zdaj potrjenih 58 okužb

Ljubljana, 8. julija - Med dolenjskimi dijaki, ki so se v soboto vrnili z maturantskega izleta v Španiji, so do zdaj potrdili 58 okužb z novim koronavirusom. Vseh 334 dijakov je v karanteni, podatkov o tem, ali so okuženi z različico delta, pa za zdaj še nimajo, je danes v izjavi za medije povedala epidemiologinja Eva Grilc z Nacionalnega inštituta za javno zdravje.