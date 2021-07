Koalicija zadovoljna z vladno novelo zakona o orožju, del opozicije skrbijo nekatere rešitve

Ljubljana, 8. julija - Državni zbor je na današnji seji obravnaval vladno novelo zakona o orožju, ki v nacionalno zakonodajo prenaša evropsko direktivo o orožju. Z novelo so zadovoljni v koalicijskih SDS, NSi in SMC, v delu opozicije pa so bili kritični predvsem do uzakonjanja možnosti nakupa dušilcev zvoka in novega kroga legalizacije nezakonitega orožja.