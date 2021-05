Udeleženci javne predstavitve mnenj za sprejem orožarske novele, a ta ne sme onemogočiti športnega strelstva

Ljubljana, 3. maja - Predlog novele zakona o orožju v pravni red vnaša direktivo Evropskega parlamenta, zato ga je nujno sprejeti, a je treba to narediti tako, da ne bomo onemogočili športnega strelstva, lovstva in zbirateljstva orožja, so opozorili na javni predstavitvi mnenj. To je danes pripravil odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo.