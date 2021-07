Poslanci danes tudi o noveli zakona o orožju

Ljubljana, 8. julija - DZ bo danes na redni seji med drugim obravnaval novelo zakona o orožju, s katero se v nacionalno zakonodajo prenaša evropska direktiva o orožju. Poslanci bodo razpravljali tudi o predlogu Levice o dopolnitvi zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in o dodatku za delo in izjemne dosežke na področju športa.