Dunaj, 7. julija - V Avstriji so danes prvič po 26. juniju potrdili več kot sto novih okužb z novim koronavirusom na dnevni ravni. V zadnjih 24 urah so potrdili 107 novih okužb. Pred tednom dni so jih potrdili 59, poroča na spletni strani avstrijski Kronen Zeitung.