Študija: Prebolevniki po cepljenju s cepivi mRNA verjetno dosmrtno zaščiteni pred covidom-19

Saint Louis, 7. julija - Cepljenje s cepivi mRNA, kot sta cepivi družbe Pfizer in Moderna, lahko več let nudi trajen imunski odziv v telesu proti novemu koronavirusu, piše v nedavno objavljeni študiji v znanstveni reviji Nature. Pri tistih, ki so covid-19 preboleli, bi lahko tovrstna cepiva nudila dosmrtno zaščito, ocenjujejo znanstveniki.