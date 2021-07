Izrael in Južna Koreja v izmenjavo 700.000 odmerkov cepiva

Jeruzalem, 6. julija - Izraelska vlada je napovedala izmenjavo okoli 700.000 odmerkov cepiva proti covidu-19 podjetij BioNTech in Pfizer z Južno Korejo. Kot je pojasnil premier Naftali Bennett, bo večji količini cepiv konec julija potekel rok, zato bodo omenjene odmerke nemudoma poslali v Južno Korejo, ta pa jim bo to vrnila septembra in oktobra.